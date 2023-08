TWICE confirma concierto en el Foro Sol en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Onces amanecieron con una gran noticia este lunes, pues el grupo femenino de kpop TWICE, anunció la tercera parte de su gira y México está entre esas fechas.

Así como lo lees, el Foro Sol será escenario para dar la bienvenida al grupo de nueve integrantes conformado por Mina, Sana, Momo, Jihyo, Jeongyeon, Nayeon, Tzuyu, Chaeyoung y Dahyun, el próximo 3 de febrero en CDMX .

Aún no se dan detalles de preventas, ventas ni precios o si se extenderá otra fecha más (es probable) pero quedamos a la espera de la cuenta oficial de Ocesa Kpop y Ticketmaster, recuerda cuando vayas a comprar siempre en los sitios oficiales.

No es la primera vez que TWICE se presenta en nuestro país, pues en 2019 llegaron con su tour LIGHTS aunque aquella vez no pudo asistir Mina, esperamos que esta vez las nueve integrantes estén en excelentes condiciones para que disfruten en un lugar mayor, ya que aquella vez el Palacio de los Deportes se llenó de gritos y euforia sorprendiéndolas con tan cálido recibimiento.