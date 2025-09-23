Tv Azteca: una de “Las Perdidas” entrará a La Granja VIP, adelanta Vanesa Labios 4K

Entre las especulaciones destaca el nombre de Karina Torres, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de la televisora ni de la propia creadora de contenido.

De igual forma, trascendió que la participación de esta figura no se concretó previamente en La Casa de los Famosos, supuestamente debido a que la cantante Ninel Conde habría puesto objeciones a su ingreso.

Hasta ahora, TV Azteca no ha revelado completa la lista oficial de participantes de La Granja de los Famosos, por lo que será en próximas semanas cuando se confirme si alguna de “Las Perdidas” formará parte del elenco.