Tv Azteca: una de “Las Perdidas” entrará a La Granja VIP, adelanta Vanesa Labios 4K

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Versiones en redes sociales apuntan a que una integrante del grupo conocido como “Las Perdidas” podría sumarse al nuevo reality show La Granja de los Famosos, producción de TV Azteca que prepara su estreno.
La información fue compartida en la cuenta de X de La Tía Sandra, donde se menciona que la influencer Vanessa Labios 4K aseguró que una de sus amigas será parte del programa.
Entre las especulaciones destaca el nombre de Karina Torres, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de la televisora ni de la propia creadora de contenido.
De igual forma, trascendió que la participación de esta figura no se concretó previamente en La Casa de los Famosos, supuestamente debido a que la cantante Ninel Conde habría puesto objeciones a su ingreso.
Hasta ahora, TV Azteca no ha revelado completa la lista oficial de participantes de La Granja de los Famosos, por lo que será en próximas semanas cuando se confirme si alguna de “Las Perdidas” formará parte del elenco.
El reality show “La Granja VIP” tendrá su gran estreno el domingo 12 de octubre a las 8:00 de la noche, a través de la señal de Azteca Uno y con transmisión simultánea en Disney+, marcando el inicio de una nueva competencia entre celebridades que vivirán bajo un mismo techo en un entorno rural.
RYE-