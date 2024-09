Tv Azteca: trasplantan hígado a Daniel Bisogno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fue trasplantado un hígado a Daniel Bisogno, conductor de Tv Azteca, confirmó su hermano Alex Bisogno este día en Ventaneando.

En entrevista, el también presentador y hermano de "El Muñeco" informó que Daniel fue intervenido en las últimas horas luego de que les informaron la mañana del miércoles que había un órgano para él.

En este sentido, contó que recibieron una llamada a las 8:00 de la mañana del 4 de septiembre para avisar a la familia: "Nos dijeron, 'corran al hospital'".

Y añadió: "Se supone que estábamos preparados mentalmente para ese momento, pero uno nunca está preparado. Fue el momento correcto, todos los exámenes que le salieron tuvieron resultados perfectos".

Alex contó que previo a la operación Daniel Bisogno le encargó a su hija Michaela:

"Fue un momento de muchas emociones, el camino de casa al hospital, con mi hermano lo acompañamos. Yo daría mi vida por él, por mi hermana, pero fue muy fuerte hablar con mi hermano y que me dijera, 'si algo me pasa, encárgate de Michaela que no le falte nada'.

Asimismo, dijo que la cirugía duró seis horas, pero todo salió bien y ahora Daniel está en recuperación.

Por último agradeció las muestras de cariño y el apoyo de la gente, toda vez que apenas hace unas horas se pidió donadores de plaquetas para el conductor de Tv Azteca.