Tv Azteca: Tania Rincón responde a Inés Sainz por llamarla "patiño"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tania Rincón respondió a las más recientes declaraciones de Inés Sainz, quien recordó que no la incluyeron en un programa mundialista de Tv Azteca por no prestarse a ser "patiño".

Y es que como se recordará Inés Sainz dijo en el programa de YouTube de Mónica Garza que no estuvo de presentadora en una emisión de la Copa del Mundo de Rusia 2018 por el referido motivo:

"Se la canto directo a mi jefe, le pregunto: '¿qué pasa?', y me dice: 'Es que la verdad a la hora de conducir, como tú no te prestas a ser patiño, entonces es un poquito más difícil conducir contigo cierto tipo de programa y me piden que no estés... ¿Me estás diciendo que si no me presto a que me albureen o que la haga de mensa entonces no tengo un lugar en ese programa?", dijo Sainz.