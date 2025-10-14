Tv Azteca: Sergio Mayer lanza mensaje sobre La Granja VIP y envía indirecta a LCDLFMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor y exdiputado Sergio Mayer generó revuelo en redes sociales tras publicar un mensaje en el que presume el impacto de su participación en el reality show La Granja VIP y, de paso, lanza lo que muchos usuarios han interpretado como una indirecta hacia La Casa de los Famosos México.
En su cuenta de X (antes Twitter), Mayer escribió: “Una cátedra de contenido, más contenido, más contenido en 24 hrs que todo un team en toda su temporada. Tan es así, que aquí estás hablando de él @lagranja @LagranjaDeMayer”.
El comentario fue acompañado del hashtag #LaGranjaVIP, lo que sugiere que Mayer hace referencia directa a su reciente aparición en dicho programa.
Aunque no menciona a La Casa de los Famosos MX por nombre, la comparación ha sido evidente para muchos usuarios que siguen ambos formatos.
Sergio Mayer formó parte del elenco de la primera temporada de LCDLFMX en 2023, donde se consolidó como uno de los estrategas más comentados del reality. Su regreso a los reflectores con La Granja ha avivado la conversación entre fans de los realities en México.
