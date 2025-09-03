Tv Azteca: Lolita Cortés, Linet Puente y Flor Rubio, las juezas de La Granja VIP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- TV Azteca prepara el lanzamiento de su nuevo reality show La Granja VIP, un proyecto donde celebridades deberán abandonar el glamour para enfrentarse al trabajo en el campo.
Entre las primeras confirmaciones destacan Lolita Cortés, Linet Puente y Flor Rubio, quienes tendrán la responsabilidad de evaluar a los participantes.
El programa pondrá a prueba a las personalidades que acepten este reto, obligándolos a ordeñar vacas al amanecer, sembrar maíz, cuidar animales y realizar actividades propias de la vida rural, mientras son observados por las experimentadas juezas.
En la conducción, TV Azteca apostará por la dupla de Adal Ramones y Kristal Silva, quienes llevarán la narrativa desde el foro principal. Además, la estrategia de la televisora incluye una fuerte presencia digital: Marielle Zannie (“Malleza”) y Alex Garza se encargarán de generar contenido exclusivo para plataformas como TikTok, YouTube e Instagram, con transmisiones en vivo y material detrás de cámaras.
Aunque aún no se ha revelado la fecha exacta de estreno, la televisora ha comenzado a liberar detalles para levantar expectativa.
Con un formato que mezcla la competencia con la convivencia extrema, La Granja VIP busca posicionarse como una de las apuestas más llamativas del año en el prime time mexicano.
RYE-