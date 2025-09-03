Tv Azteca: Lolita Cortés, Linet Puente y Flor Rubio, las juezas de La Granja VIP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- TV Azteca prepara el lanzamiento de su nuevo reality show La Granja VIP, un proyecto donde celebridades deberán abandonar el glamour para enfrentarse al trabajo en el campo.

Entre las primeras confirmaciones destacan Lolita Cortés, Linet Puente y Flor Rubio, quienes tendrán la responsabilidad de evaluar a los participantes.