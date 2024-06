Tv Azteca: hospitalizan de emergencia a Rubén Cerda

De acuerdo al programa, el actor sería uno de los participantes en su nueva sección de reality, sin embargo, una visita obligada al hospital se lo impidió.

A decir de la estrella, el miércoles pasado iniciaron los malestares en la zona abdominal, lo que lo llevó a ser internado en un nosocomio.

En entrevista para VLA Rubén Cerda compartió que el jueves por la madrugada tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, y que nada pasó a mayores.

“Estoy tranquilo. Antier, en la tarde noche, me empecé a sentir muy mal, un dolor abdominal muy fuerte, por lo cual ingresé al hospital. La madrugada del día de ayer me intervinieron quirúrgicamente por una cuestión intestinal. Afortunadamente no pasó a mayores, no hubo necesidad de cortar la parte del intestino que estaba lesionada, recuperó otra vez su color y todo”.

Sobre lo que padece, precisó: “Lo único que tengo es que manipularon mucho mis órganos, por lo cual estoy adolorido del abdomen, pero ya estoy en recuperación. Me siento bastante bien y bueno, a echarle ganas y pues triste porque no estoy con ustedes, estaba muy emocionado de participar”.

Por último, desde el foro de Tv Azteca sus compañeros le desearon pronta recuperación, así como su rápida incorporación al programa.

