Tv Azteca: es de Salamanca el joven que vestía a Lolita Cortés en La Academia

Asimismo, contó su experiencia diseñando los vestuarios para una de las juezas consentidas de los realities mexicanos:

“El primero lo trabajamos muy a la par y fue algo, como una experiencia nueva, porque fue lentejuela, fue de muchos colores, la organza, el vuelo… Me gustó muchísimo este look. Y el último fue un reto, toda la parte de arriba yo la diseñé, trabajamos mucho en la parte de arriba, y la parte de abajo era como más algo que queríamos que se viera, algo que el vestuario me pedía; fue algo que trabajamos mucho en conjunto y me gustó mucho, pero fue un reto”.

Iván muestra su trabajo en sus redes sociales como Instagram en donde suma más de 10 mil seguidores, y contando.