Tv Azteca: Alfredo Adame gana La Granja VIP; SAT le quitaría casi 1 millón en impuestos

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Tras una temporada cargada de polémica, alianzas y emociones, Alfredo Adame se convirtió en el ganador de la primera edición de La Granja VIP, reality show que lo mantuvo aislado durante 10 semanas y que cerró con 189 millones de votos a su favor.

El actor, conocido por su carácter controversial, sorprendió a la audiencia al mostrar una faceta más humana y sensible durante el programa.

En sus primeras declaraciones tras la victoria, Adame reveló que gran parte del premio será destinado a apoyar la educación de sus nietos, particularmente el deseo de su nieto Santiago de estudiar Derecho.

Sin embargo, aunque el premio total asciende a 2 millones de pesos, el monto que podrá disfrutar no será íntegro.