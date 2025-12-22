Tv Azteca: Alfredo Adame gana La Granja VIP; SAT le quitaría casi 1 millón en impuestos

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Tras una temporada cargada de polémica, alianzas y emociones, Alfredo Adame se convirtió en el ganador de la primera edición de La Granja VIP, reality show que lo mantuvo aislado durante 10 semanas y que cerró con 189 millones de votos a su favor.
El actor, conocido por su carácter controversial, sorprendió a la audiencia al mostrar una faceta más humana y sensible durante el programa.
En sus primeras declaraciones tras la victoria, Adame reveló que gran parte del premio será destinado a apoyar la educación de sus nietos, particularmente el deseo de su nieto Santiago de estudiar Derecho.
Sin embargo, aunque el premio total asciende a 2 millones de pesos, el monto que podrá disfrutar no será íntegro.
De acuerdo Radio Fórmula, citando a la legislación fiscal mexicana, este tipo de concursos está sujeto al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por considerarse ingresos extraordinarios.
En el caso de Adame, primero se le aplicará una cuota fija de $392,294.17 pesos. Al monto restante se le suma un impuesto adicional del 34%, lo que da como resultado una retención total cercana al millón de pesos.
Finalmente, el actor recibiría aproximadamente $1,061,085.84 pesos netos, luego de impuestos, según el medio.
Así fue el momento en el que se supo que Adame era el ganador:
