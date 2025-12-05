¡Tus rockstars favoritos están de vuelta! CD9 lanza su nueva era con “Rockstar”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras siete años de ausencia discográfica, la banda mexicana CD9 marca su regreso a la escena musical con el lanzamiento mundial de su nuevo sencillo “Rockstar”, una canción que promete abrir una nueva era en el pop latino.

El sencillo fue seleccionado por las propias fans —las coders— durante la experiencia interactiva “Casa CD9”, un evento pop-up donde los asistentes tuvieron la oportunidad de decidir cuál sería el tema que marcaría el relanzamiento del grupo.

“Rockstar” es una canción que fusiona la esencia original del grupo con una visión renovada, enfocada en los retos actuales del pop global. Producido por los suecos Andreas Stone Johansson y David Fremberg, el tema ofrece un sonido moderno, emocional y cargado de energía, con un mensaje claro sobre nuevos comienzos, despedidas y la actitud necesaria para enfrentar cada etapa de la vida.