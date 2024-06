Turista va a Cañón del Sumidero y dice que cocodrilos son falsos; "no se mueven"

Por medio de redes sociales se viralizó el caso de esta persona que se quejó de que los animales no se mueven, toda vez que le pareció que están "disecados".

"Lo que me llamó la atención que un cocodrilo no es real, de verdad y parece como disecado", se leyó en la publicación rescatada por la página Istmo Digital Noticias.

Asimismo, consideró que es "feo que engañen a la gente de esa forma", ya que "uno va con la ilusión de ver la naturaleza viva; nunca se movió".

De acuerdo al referido medio, esto fue lo que escribió el turista: "Hace unos días fuimos a dar una vuelta al cañón del sumidero en lancha, lo que me llamó la atención que un cocodrilo no es real, de verdad y parece como dis3c4do, que feo que engañen a la gente de esa forma, uno va con la ilusión de ver la naturaleza viva, nunca se movió, con su boca abierta todo el tiempo, no deberían engañar a la gente de esa forma” (sic).

Mientras que la página añadió en tono de burla: "Quizá se imaginó que los COCODRILOS BAILABAN al son de la marimba".