Turista se queja de tlayuda en $750 que le vendieron en Feria de Querétaro

De acuerdo con su testimonio, viajó desde Monterrey para asistir al concierto de Belinda y, al llegar al recinto ferial, se dirigió directamente al área de comidas.

Comentó que pidió una recomendación y mencionó ser foráneo, lo que —según él— pudo haber influido en el aparente sobreprecio: “Error, no les digan que no son de aquí porque van a abusar horrible”, escribió.

El vendedor inicialmente le dijo que el platillo costaba entre 280 y 290 pesos. Sin embargo, el total que le fue cobrado ascendió a 750 pesos. Al reclamar, solo recibió como respuesta: “Es el servicio”.

El joven también señaló que el ticket que le entregaron tenía cifras que no sumaban correctamente, y cuestionó que una simple botella de agua apareciera con un precio elevado sin justificación.

A través de su publicación, el turista calificó la experiencia como “la peor de su vida en una feria” y recomendó a otros visitantes evitar consumir alimentos dentro del recinto, o acudir ya alimentados para prevenir este tipo de situaciones.

Pese al mal momento, destacó que el concierto de Belinda fue “10 de 10”.