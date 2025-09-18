Entretenimiento

Tulio Triviño y compañía llegan al Tiny Desk

31 Minutos llevará sus canciones a un concierto acústico
El noticiero más divertido de la televisión hispana celebrará la Herencia Hispana con música en vivo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los títeres más queridos de Latinoamérica tienen una nueva misión: conquistar el icónico escritorio de Tiny Desk Concerts. Así es, 31 Minutos tendrá su propio concierto en vivo el próximo 6 de octubre, en el marco de la conmemoración del Mes de la Herencia Hispana.

La noticia fue confirmada por la propia National Public Radio (NPR), organizadora de los Tiny Desk Concerts, una serie de presentaciones acústicas que, desde una pequeña oficina llena de objetos personales, ha albergado a artistas como Bad Bunny, Mon Laferte, Harry Styles y Mac Miller.

La historia de 31 Minutos comenzó en 2003 como una serie de sátira informativa creada por Pedro Peirano y Álvaro Díaz en Chile. Su particular estilo —una mezcla de humor absurdo, crítica social y música original— lo convirtió en un fenómeno televisivo en toda Latinoamérica. El programa simula un noticiero infantil conducido por el distraído pero entrañable Julio Treviño, acompañado de reporteros como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Policarpo Avendaño.

Ese mismo año se lanzó el primer álbum oficial de la serie, marcando el inicio de una carrera musical que ha incluido giras, discos y presentaciones en vivo en festivales de talla internacional.

El concierto de 31 Minutos se transmitirá el 6 de octubre de 2025 a través del canal de YouTube de NPR Music y en la página oficial de Tiny Desk Concerts. El evento forma parte de una programación especial que va del 15 de septiembre al 15 de octubre, con la participación de 11 artistas latinos que celebran la diversidad y riqueza cultural hispana en Estados Unidos.

