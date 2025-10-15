“Tron: Ares” fracasa en taquilla y Disney considera cancelar la saga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-La esperada cinta “Tron: Ares”, tercera entrega de la icónica saga de ciencia ficción, ha tenido un estreno decepcionante en taquilla, lo que ha puesto en duda el futuro de la franquicia. Según reporta The Hollywood Reporter, Disney estaría evaluando cancelar la serie tras los bajos ingresos registrados en su primer fin de semana.

La película, protagonizada por Jared Leto, recaudó apenas 33 millones de dólares en Estados Unidos, frente a un presupuesto de producción estimado en 180 millones, lo que la posiciona como uno de los fracasos más costosos del estudio en los últimos años. A nivel internacional, la cifra apenas sube a 60 millones, lo que ha generado preocupación entre los ejecutivos de Disney.

Además del bajo rendimiento económico, las críticas a la cinta han sido tibias y la participación de Leto no ha logrado generar el impacto esperado. Tras el fracaso de “Morbius”, algunos estudios ya se habrían distanciado del actor. Sin embargo, fuentes cercanas a la producción señalan que el problema va más allá del elenco. “Podrías haber contratado a Ryan Gosling, no iba a funcionar”, comentó un socio de la agencia que trabaja con Leto, sugiriendo que el fracaso es atribuible al concepto del proyecto más que al protagonista.