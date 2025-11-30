Tres vestidos y fuegos artificiales: la espectacular boda de Paty Cantú y Christian Vázquez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante Paty Cantú y el actor Christian Vázquez se casaron en una íntima y lujosa ceremonia en la Riviera de Nayarit. Rodeados de amigos del medio, la pareja eligió el mar como escenario para sellar su unión, en una boda que rápidamente se volvió viral por sus detalles espectaculares.
Cantú sorprendió desde el inicio al aparecer con un vestido de novia verde de seda, mientras que Vázquez lució un traje a juego. Durante la noche, la artista cambió de atuendo en tres ocasiones, incluyendo dos vestidos blancos que marcaron distintos momentos de la celebración. La ambientación estuvo llena de simbolismo, con decoración naturalista y una paleta clara para los invitados.
Uno de los momentos más comentados fue el primer baile de los novios, rodeado de pirotecnia dorada que generó una atmósfera mágica. Las redes sociales se llenaron de fotos y videos compartidos por los propios asistentes.
La recepción ofreció un menú de cocina mexicana contemporánea, incluyendo betabeles rostizados, camote, quelites y bebidas nacionales como tequila y cerveza. El ambiente combinó sofisticación con cercanía, y mostró una celebración pensada hasta el último detalle.
Famosos como Dalílah Polanco compartieron imágenes del evento, destacando la autenticidad de la pareja y el entusiasmo de los invitados. Con este enlace, Paty Cantú y Christian Vázquez no solo celebraron su amor, sino que dejaron huella como una de las bodas más originales del espectáculo mexicano.
BCT