Tres vestidos y fuegos artificiales: la espectacular boda de Paty Cantú y Christian Vázquez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante Paty Cantú y el actor Christian Vázquez se casaron en una íntima y lujosa ceremonia en la Riviera de Nayarit. Rodeados de amigos del medio, la pareja eligió el mar como escenario para sellar su unión, en una boda que rápidamente se volvió viral por sus detalles espectaculares.

Cantú sorprendió desde el inicio al aparecer con un vestido de novia verde de seda, mientras que Vázquez lució un traje a juego. Durante la noche, la artista cambió de atuendo en tres ocasiones, incluyendo dos vestidos blancos que marcaron distintos momentos de la celebración. La ambientación estuvo llena de simbolismo, con decoración naturalista y una paleta clara para los invitados.