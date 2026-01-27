Tres meses gratis de Apple Music por el Super Bowl y Bad Bunny

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Apple Music anunció una promoción especial con la que ofrece tres meses gratis de su servicio de streaming musical, con motivo de la presentación de Bad Bunny en el Show del Medio Tiempo del Super Bowl.

De acuerdo con la plataforma, la oferta está dirigida exclusivamente a nuevos suscriptores y estará disponible del 26 de enero al 24 de febrero de 2026, tanto para el plan Individual como para el plan Familiar.

Durante el periodo gratuito, los usuarios podrán acceder sin costo a más de 100 millones de canciones sin anuncios, audio espacial, letras traducidas, transiciones inteligentes con AutoMix y al catálogo completo de Apple Music Classical, todo desde una sola suscripción.

La activación de la promoción debe realizarse desde dispositivos elegibles, entre los que se incluyen iPhone, iPad, Mac, Apple Vision Pro y equipos con sistema Android, siempre y cuando el usuario no haya utilizado antes el servicio.

Apple Music precisó que, al concluir los tres meses gratuitos, la suscripción se renovará automáticamente con un costo mensual de 129 pesos en el plan Individual o 199 pesos en el plan Familiar, a menos que el usuario cancele antes de que finalice el periodo de prueba.

mrh