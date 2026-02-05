Tras fusión con Warner Bros. Netflix podría subir la suscripción de HBO Max

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La posible fusión entre Netflix y Warner Bros., que incluiría la integración del catálogo de HBO Max, ha generado inquietudes sobre un futuro aumento en el precio del servicio de streaming. Aunque en un inicio se negó esta posibilidad, una reciente declaración de Ted Sarandos, CEO de Netflix, ha dejado la puerta abierta.

Durante su comparecencia ante el Senado de Estados Unidos, Sarandos evitó responder directamente si habrá un alza en los precios. Ante el cuestionamiento, el directivo se limitó a decir: “Si a la gente le parece caro, pueden cancelar la suscripción”.

Fusión bajo la lupa y sin garantías

Sarandos afirmó que actualmente “no hay riesgo de concentración” en el mercado y que Netflix trabaja con el Departamento de Justicia para garantizar condiciones equitativas. Sin embargo, esta postura ha sido interpretada por analistas como una señal velada de que, en efecto, podría haber cambios en las tarifas.

Por el momento, las autoridades estadounidenses no han aprobado la compra de Warner Bros., por lo que el panorama permanece incierto.

Comparativas y valor por hora

Durante su intervención, el CEO de Netflix señaló que, en promedio, los usuarios pagan 35 centavos de dólar por hora de contenido en su plataforma, mientras que en Paramount+ el gasto asciende a 90 centavos. Aunque no presentó pruebas de estos cálculos, sostuvo que la fusión con HBO Max aportaría “más valor para los usuarios”.

Mientras tanto, la comunidad de usuarios y expertos en tecnología sigue de cerca el proceso, especialmente por las implicaciones que podría tener en la oferta, competencia y costos del entretenimiento digital.

mrh