Tras críticas en redes sociales hospitalizan a la hija de Franco Escamilla

Morelia, Michoacán (MiMorelia-.com).- A través de sus redes sociales, el comediante Franco Escamilla, dio a conocer que su hija Azul fue hospitalizada, sin dar a conocer los motivos, aunque detalló que ya se encuentra recuperándose favorablemente.

“Familia, gracias a dios Azulita ya está en casa recuperándose. Sorry si los tuve abandonados, pero entenderán que no traía corazón para andar peleando. Gracias a los que tiraron buena vibra y a los que no, pues no", se lee en la publicación de X.

Con su mensaje, Escamilla dio a entender que no tenía ganas de pelear con los “haters” en redes sociales que han criticado la fiesta de XV años de su hija.