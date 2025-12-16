Entretenimiento

Tras comerse a besos, Doctor Miguel Padilla y Karina Torres salen a cenar y desatan sospechas

Tras comerse a besos, Doctor Miguel Padilla y Karina Torres salen a cenar y desatan sospechas
FACEBOOK/Doctor Miguel Padilla
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de protagonizar un beso que generó revuelo entre sus seguidores, el Doctor Miguel Padilla y la Licenciada Karina Torres volvieron a dar de qué hablar tras salir juntos a cenar.

Te puede interesar:
"No me sorprende"; Wendy Guevara hace fuchi a París; "hay lo mismo en León"
Tras comerse a besos, Doctor Miguel Padilla y Karina Torres salen a cenar y desatan sospechas

Fue en redes sociales donde se difundió una fotografía en la que ambos aparecen sonrientes tras compartir alimentos, acompañada del texto "Comimos muy rico", publicado por el propio doctor.

Ante la publicación, Karina Torres respondió con el mensaje: "Muchas gracias de nuevo, me la pasé muy bien, nos vemos pronto", lo que avivó aún más los rumores sobre una posible relación entre ambas figuras públicas.

En comentarios, usuarios celebraron la cercanía entre ambos con frases como "¡Que viva el amorts!", "Me quedé sin palabraaas!!! Amo a estos dos por separado y juntos pffff", y "Nunca había envidiado tanto a la Licenciada Karina 🥲".

Cabe recordar que el primer acercamiento público ocurrió durante un evento, donde intercambiaron un beso que desató entusiasmo entre sus seguidores, quienes ahora esperan más apariciones juntos, e incluso han sugerido que realicen un podcast compartido.

RYE-

Karina Torres
Miguel Padilla y Karina Torres
Doctor Miguel Padilla

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com