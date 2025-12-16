Tras comerse a besos, Doctor Miguel Padilla y Karina Torres salen a cenar y desatan sospechas

Fue en redes sociales donde se difundió una fotografía en la que ambos aparecen sonrientes tras compartir alimentos, acompañada del texto "Comimos muy rico", publicado por el propio doctor.

Ante la publicación, Karina Torres respondió con el mensaje: "Muchas gracias de nuevo, me la pasé muy bien, nos vemos pronto", lo que avivó aún más los rumores sobre una posible relación entre ambas figuras públicas.

En comentarios, usuarios celebraron la cercanía entre ambos con frases como "¡Que viva el amorts!", "Me quedé sin palabraaas!!! Amo a estos dos por separado y juntos pffff", y "Nunca había envidiado tanto a la Licenciada Karina 🥲".

Cabe recordar que el primer acercamiento público ocurrió durante un evento, donde intercambiaron un beso que desató entusiasmo entre sus seguidores, quienes ahora esperan más apariciones juntos, e incluso han sugerido que realicen un podcast compartido.