Tras Café Tacvba, más bandas abandonan Spotify en protesta por uso de IA bélica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que Café Tacvba solicitara formalmente retirar su música de Spotify, otras agrupaciones y artistas internacionales se han sumado al boicot contra la plataforma de streaming. La protesta surge tras denuncias sobre el presunto vínculo del CEO de la empresa, Daniel Ek, con compañías desarrolladoras de tecnología militar e inteligencia artificial.

La polémica se intensificó esta semana, cuando Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, llamó “Stupidfy” al servicio de streaming y cuestionó su ética empresarial, señalando como motivos de su retiro el uso de inteligencia artificial, el modelo de regalías y las inversiones relacionadas con armamento.

Artistas que han retirado su música de Spotify

Entre los músicos y bandas que han decidido retirar sus catálogos musicales en solidaridad con el movimiento están:

David Bridie (Australia)

Godspeed You! Black Emperor (Canadá)

King Gizzard & the Lizard Wizard (Australia)

Deerhoof (Estados Unidos)

Xiu Xiu (Estados Unidos)

Hotline TNT (Estados Unidos)

Cada una de estas agrupaciones ha expresado su rechazo al uso de su música en una plataforma que, aseguran, está ligada indirectamente al desarrollo de armas con IA.

La banda Deerhoof, al retirar sus 20 álbumes, fue enfática:

“Nosotros no queremos nuestra música matando gente. No queremos que nuestro éxito esté atado a la batalla tecnológica de la IA”.

Por su parte, King Gizzard & the Lizard Wizard eliminó 30 discos con la intención de presionar a Spotify a que cese su participación en inversiones militares. Mientras tanto, Xiu Xiu se despidió de la plataforma eliminando sus 17 discos, en rechazo a lo que calificaron como un “violento armagedón”.

La controversia tiene como trasfondo las acusaciones contra Daniel Ek, CEO de Spotify, quien también es presidente del consejo de administración de Helsing, una empresa alemana de tecnología militar que desarrolla sistemas de defensa con IA y que, según medios internacionales, ha enviado drones de combate a Ucrania.

Aunque Spotify ha negado rotundamente financiar actividades bélicas, la percepción de los artistas permanece crítica. En un comunicado reciente, la empresa aseguró:

“Spotify no financia la guerra. Pagamos el 70% de nuestros ingresos a los titulares de derechos, más que cualquier otro actor en la historia de la música”.