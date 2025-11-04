Tras accidente, Blue Demon Jr. abandona el hospital

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras una semana de incertidumbre y preocupación, el ícono de la lucha libre mexicana, Blue Demon Jr., fue dado de alta médica y se encuentra en buen estado de salud, luego del accidente automovilístico que sufrió el pasado 27 de octubre en la autopista México-Puebla.

El luchador estuvo internado en terapia intensiva en un hospital privado de la colonia Del Valle, en la Ciudad de México. Este martes, finalmente abandonó el nosocomio.