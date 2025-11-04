Tras accidente, Blue Demon Jr. abandona el hospital

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras una semana de incertidumbre y preocupación, el ícono de la lucha libre mexicana, Blue Demon Jr., fue dado de alta médica y se encuentra en buen estado de salud, luego del accidente automovilístico que sufrió el pasado 27 de octubre en la autopista México-Puebla.
El luchador estuvo internado en terapia intensiva en un hospital privado de la colonia Del Valle, en la Ciudad de México. Este martes, finalmente abandonó el nosocomio.
Apenas ocurrida la colisión, el joven enmascarado tuvo contacto con su padre, quien lo tranquilizó con palabras de aliento. Según relató, Blue Demon Jr. no presentó secuelas graves tras múltiples estudios médicos.
El luchador tenía previsto presentarse el 15 de noviembre en el Deportivo Xochimilco, en una función benéfica a favor de Súpernova, quien sufrió una fractura en la pierna. Sin embargo, su reaparición deberá esperar, pues deberá mantener reposo para asegurar una recuperación total.
Aunque la fecha y sede de su última lucha aún no se confirman, el hijo del Blue Demon Jr. aseguró que será un evento conmemorativo en el que se unirá la fuerza del legado familiar y el homenaje a una carrera que marcó generaciones dentro y fuera del ring.
