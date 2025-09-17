¡Trap, bolero y raíces! Nominados del Grammy Latino 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Academia Latina de la Grabación reveló la lista completa de nominados a la 26.ª Entrega Anual del Grammy Latino, cuya gala se celebrará en noviembre desde Las Vegas, Nevada.

El Latin Grammy es considerado el máximo galardón para la música en español y portugués, no solo por su prestigio, sino por el proceso de selección: los ganadores son elegidos por los propios miembros de La Academia, conformada por artistas, productores, compositores e ingenieros, lo que garantiza que la calidad artística prime sobre las cifras comerciales.