Tragedia en Broadway: muere actriz de El Rey León y arrestan a su pareja

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz Imani Dia Smith, reconocida por su papel como la joven Nala en la obra musical de Broadway El Rey León, fue hallada sin vida el pasado 21 de diciembre en su domicilio ubicado en Edison, Nueva Jersey, tras sufrir heridas provocadas por arma blanca.

Smith, de 25 años de edad, fue trasladada con vida al Robert Wood Johnson University Hospital en New Brunswick, donde fue declarado su fallecimiento, según confirmaron las autoridades locales a medios internacionales.

El principal sospechoso del asesinato es su pareja, Jordan D. Jackson-Small, de 35 años, quien fue arrestado el 23 de diciembre. Enfrenta cargos por asesinato en primer grado, peligro para el bienestar de un menor, posesión de un arma con fines ilícitos y tenencia ilegal de arma, según la Fiscalía del condado de Middlesex.

La muerte de Smith se produjo en un contexto de violencia doméstica. Según reportes, en el lugar se encontraba también su hijo de tres años de edad, quien quedó bajo resguardo de familiares.

Smith alcanzó notoriedad internacional entre 2011 y 2012, cuando interpretó a Nala en la versión teatral del clásico de Disney, obra que ha sido vista por más de 110 millones de personas en más de 100 ciudades y 21 países.

El entorno familiar de la actriz también está ligado al teatro. Su madre, Monique Rance-Helper, trabajó como estilista de cabello y pelucas en producciones de teatro, cine y televisión.

Tras el crimen, la familia organizó una campaña en GoFundMe para cubrir gastos funerarios, asistencia psicológica y el futuro del hijo de Imani. Hasta el 24 de diciembre, la iniciativa había recaudado más de 46 mil dólares.

BCT