Toy Story 5 ya tiene tráiler: Jessie, Woody y Buzz se enfrentan a la tecnología [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes se lanzó el primer tráiler oficial de Toy Story 5, la esperada nueva entrega de Disney y Pixar, en la que los juguetes favoritos de varias generaciones se enfrentan a un nuevo desafío: la tecnología.

El adelanto fue publicado por Disney Studios LA a través de su canal oficial de YouTube, donde se reveló que el estreno en México será el 18 de junio de 2026, un día antes que en Estados Unidos.

La historia, bajo el lema “Toy meets Tech”, mostrará cómo Woody, Buzz, Jessie y el resto del grupo intentan adaptarse a una era en la que los niños están cada vez más interesados en dispositivos electrónicos que en juguetes tradicionales.

La película está dirigida por Andrew Stanton (Buscando a Nemo, WALL-E), codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins. Aunque aún no se ha confirmado el reparto de doblaje en español, Tom Hanks y Tim Allen regresan en la versión original como las voces de Woody y Buzz.

El tráiler muestra escenarios vibrantes, una nueva villana en forma de tableta-juguete llamada Lilypad y el esperado reencuentro de los personajes principales, en lo que promete ser una historia emotiva y nostálgica.