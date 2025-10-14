Tormento: Una noche en la morgue que nadie querría vivir

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de tres años de su inquietante actuación en Huesera, la actriz mexicana Natalia Solián regresa al cine de terror con Tormento, una producción que promete calar hondo en la temporada más oscura del año.

La película, dirigida por Olallo Rubio —también conocido por su trayectoria como locutor en Radio Activo y ahora en Chilango Radio—, lanzó su primer tráiler, dejando entrever una experiencia cinematográfica tan íntima como aterradora.

Basada en Morgue, relato del paraguayo Hugo J. Cardozo, la cinta presenta a Solián en el papel de una guardia de seguridad asignada a una morgue. “Lo que comienza como una noche rutinaria se convertirá en una pesadilla sin retorno”, adelanta la sinopsis oficial. En el tráiler, los pasillos vacíos, la iluminación tenue y los silencios incómodos construyen un ambiente que se descompone lentamente en terror puro.

La interpretación de Solián, quien fue nominada al Ariel como Mejor Actriz en 2023, destaca por su intensidad física y emocional. Aunque no se han revelado más detalles del reparto, las escenas mostradas permiten anticipar un viaje psicológico extremo donde la frontera entre lo real y lo sobrenatural se disuelve.

El proyecto cuenta con el respaldo de BH5 Studios y Videocine, y su estreno en cines está confirmado para el próximo 13 de noviembre.

Con Tormento, Olallo Rubio se adentra en un género al que rara vez se le vincula: el horror claustrofóbico. Su estilo narrativo, más conocido por abordar temas sociales y culturales desde la no ficción, encuentra aquí una vía distinta para confrontar los miedos contemporáneos desde lo simbólico y lo sensorial.