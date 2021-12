Tomografía a Carmen Salinas revela que ya no presenta hemorragia cerebral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, familiares de Carmen Salinas dieron a conocer que la actriz presenta una "mejoría" en su estado de salud.

Todo parece indicar que los médicos informaron a la familia que la última tomografía se descubrió que la inflamación disminuyó y desapareció la hemorragia cerebral que la puso en coma.

Y es que a casi un mes de que Carmelita Salinas fue ingresada al hospital, el reporte de mejoría de salud es alentador para la familia de la actriz, pues vislumbran una posible recuperación, aunque por el momento continúa en terapia intensiva y su estado de salud sigue siendo grave ya que permanece en coma natural.

“La buena noticia es que ya no tiene derrame (…) pero sigue delicada y le quitan el respirador, está respirando, se lo vuelven a poner para que descanse, sigue con sus movimientos”, comentó María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas.

Sin embargo, también comentaron que los médicos hasta el momento no les han dado falsas esperanzas, porque tampoco de viva voz tampoco les indicaron “una evolución positiva”, sin embargo, para la familia estos son signos alentadores.

“Todavía no reacciona completamente, o sea, todavía no hay consciencia, la sangre es la mínima, pero no hay todavía una respuesta, no les puedo decir ‘ya despertó’, no, todavía sigue muy dormida y seguimos rezando porque la condición sigue siendo muy grave”.

EA