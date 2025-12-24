Tommy Shelby regresa: revelan tráiler de The Immortal Man

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La plataforma de streaming Netflix lanzó el tráiler oficial de The Immortal Man, la esperada película del universo de Peaky Blinders, con la que finalmente se confirma el regreso de Tommy Shelby a la pantalla.

En el adelanto se muestra a un Tommy Shelby más maduro y marcado por su pasado, quien se ve obligado a regresar a Birmingham en medio del estallido de la Segunda Guerra Mundial, enfrentando las consecuencias de las ambiciones que lo llevaron a convertirse en uno de los líderes criminales más temidos.

La historia plantea un nuevo capítulo para el personaje interpretado por Cillian Murphy, quien deberá volver al lugar donde nació el imperio de los Peaky Blinders, en un contexto político y social cada vez más hostil, poniendo a prueba su legado y su supervivencia.

¿Cuándo se estrena The Immortal Man, película de Peaky Blinders?

El estreno de The Immortal Man está programado para el 20 de marzo de 2026 a través de Netflix.