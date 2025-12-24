Tommy Shelby regresa: revelan tráiler de The Immortal Man
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La plataforma de streaming Netflix lanzó el tráiler oficial de The Immortal Man, la esperada película del universo de Peaky Blinders, con la que finalmente se confirma el regreso de Tommy Shelby a la pantalla.
En el adelanto se muestra a un Tommy Shelby más maduro y marcado por su pasado, quien se ve obligado a regresar a Birmingham en medio del estallido de la Segunda Guerra Mundial, enfrentando las consecuencias de las ambiciones que lo llevaron a convertirse en uno de los líderes criminales más temidos.
La historia plantea un nuevo capítulo para el personaje interpretado por Cillian Murphy, quien deberá volver al lugar donde nació el imperio de los Peaky Blinders, en un contexto político y social cada vez más hostil, poniendo a prueba su legado y su supervivencia.
¿Cuándo se estrena The Immortal Man, película de Peaky Blinders?
El estreno de The Immortal Man está programado para el 20 de marzo de 2026 a través de Netflix.
Además, la película tendrá un estreno limitado en cines a partir del 6 de marzo de 2026. Hasta el momento, no se ha confirmado si llegará a salas cinematográficas en México.
Elenco de Peaky Blinders: The Immortal Man
La cinta contará con el regreso de personajes conocidos y nuevas incorporaciones. El elenco está conformado por:
Cillian Murphy (49 años)
Rebecca Ferguson (42 años)
Tim Roth (64 años)
Sophie Rundle (37 años)
Ned Dennehy (59 años)
Packy Lee (43 años)
Ian Peck (68 años)
Jay Lycurgo (27 años)
Barry Keoghan (33 años)
Stephen Graham (52 años)
Con este estreno, The Immortal Man promete cerrar de forma contundente la historia de uno de los personajes más icónicos de la televisión contemporánea.
mrh