¡Toma asiento! Últimos capítulos de Stranger Things tendrán más de 2 horas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Prepárate para despedirte del Upside Down! Los Hermanos Duffer han confirmado la duración de los últimos cuatro episodios de la temporada final de Stranger Things, una de las series más exitosas de la última década. El Volumen 2 de la quinta temporada se estrenará este jueves 25 de diciembre, en lo que promete ser un verdadero evento de fin de año para los fans.

A través de redes sociales, los hermanos Duffer —creadores de la serie— revelaron que los capítulos 5, 6 y 7 tendrán una duración similar a los lanzados en la primera parte de la temporada, mientras que el episodio final será una entrega extendida, casi al nivel de una película, aunque más corta de lo que se rumoreaba inicialmente.

Duración de los últimos episodios

A través de redes sociales se detalló que la duración de los episodios será la siguiente: