¡Toma asiento! Últimos capítulos de Stranger Things tendrán más de 2 horas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Prepárate para despedirte del Upside Down! Los Hermanos Duffer han confirmado la duración de los últimos cuatro episodios de la temporada final de Stranger Things, una de las series más exitosas de la última década. El Volumen 2 de la quinta temporada se estrenará este jueves 25 de diciembre, en lo que promete ser un verdadero evento de fin de año para los fans.
A través de redes sociales, los hermanos Duffer —creadores de la serie— revelaron que los capítulos 5, 6 y 7 tendrán una duración similar a los lanzados en la primera parte de la temporada, mientras que el episodio final será una entrega extendida, casi al nivel de una película, aunque más corta de lo que se rumoreaba inicialmente.
A través de redes sociales se detalló que la duración de los episodios será la siguiente:
Capítulo 5: “Shock Jock” – 1 hora y 8 minutos
Capítulo 6: “Escape from Camazotz” – 1 hora y 15 minutos
Capítulo 7: “The Bridge” – 1 hora y 6 minutos
Capítulo 8: “The Rightside Up” – 2 horas y 8 minutos
Los primeros tres capítulos estarán disponibles en Netflix la tarde-noche del 25 de diciembre, horario de Latinoamérica. El capítulo final se estrenará el 31 de diciembre y también podrá verse en salas de cine seleccionadas de Estados Unidos y Canadá, además de su disponibilidad en la plataforma de streaming.
Stranger Things 5 representa el desenlace de una historia que marcó a una generación. Con una combinación de nostalgia ochentera, ciencia ficción y una narrativa que ha evolucionado con su audiencia, la serie de los hermanos Duffer se despide con una temporada que apunta a superar las expectativas.
Aunque se había especulado que el último capítulo duraría hasta dos horas y media, finalmente se confirmó que su duración será de 128 minutos, suficiente para cerrar todos los arcos narrativos.
BCT