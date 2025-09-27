Tom Holland se recupera tras accidente en set de Spider-Man: Brand New Day

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor británico Tom Holland tranquilizó a sus seguidores después del accidente que sufrió durante la filmación de Spider-Man: Brand New Day, donde resultó con una conmoción cerebral. Aunque el percance obligó a detener la producción de la cinta, el intérprete aseguró que se encuentra en proceso de recuperación y “mejorando día a día”

Este sábado 27 de septiembre, Holland compartió en su cuenta de Instagram imágenes de la gala de The Brothers Trust, fundación que dirige junto a sus hermanos. En el video, se observa al actor conviviendo con invitados, entre ellos su prometida Zendaya y su compañero de reparto en Marvel, Jacob Batalon.

En el texto que acompañó la publicación, el actor se disculpó por retirarse antes de tiempo del evento, agradeció a su familia por el apoyo y bromeó diciendo que su padre hizo la velada más divertida al asumir el rol de presentador.

“Me siento mejor y estoy mejorando”, escribió el intérprete de Peter Parker, despejando dudas sobre su estado de salud.