Tom Holland se recupera tras accidente en set de Spider-Man: Brand New Day

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor británico Tom Holland tranquilizó a sus seguidores después del accidente que sufrió durante la filmación de Spider-Man: Brand New Day, donde resultó con una conmoción cerebral. Aunque el percance obligó a detener la producción de la cinta, el intérprete aseguró que se encuentra en proceso de recuperación y “mejorando día a día”
Este sábado 27 de septiembre, Holland compartió en su cuenta de Instagram imágenes de la gala de The Brothers Trust, fundación que dirige junto a sus hermanos. En el video, se observa al actor conviviendo con invitados, entre ellos su prometida Zendaya y su compañero de reparto en Marvel, Jacob Batalon.
En el texto que acompañó la publicación, el actor se disculpó por retirarse antes de tiempo del evento, agradeció a su familia por el apoyo y bromeó diciendo que su padre hizo la velada más divertida al asumir el rol de presentador.
“Me siento mejor y estoy mejorando”, escribió el intérprete de Peter Parker, despejando dudas sobre su estado de salud.
De acuerdo con medios británicos como The Sun, el accidente ocurrió cuando una cuerda de su arnés de seguridad se rompió, provocando que se golpeara en la cabeza. Tras ser hospitalizado, se confirmó que sufrió una conmoción cerebral, aunque su estado no fue tan grave como se temía en un inicio.
Un miembro de la producción detalló:
“Todo iba muy bien, así que esto es solo un pequeño contratiempo. El retraso no afectará la fecha de estreno, programada para el 31 de julio del próximo año. Solo quieren que Tom se sienta en óptimas condiciones”.
Se espera que el actor regrese al set en octubre en Londres, acompañado por Zendaya.
La pausa en la filmación tendrá un alto costo para los productores. Según información de Daily Mail, cada día de inactividad implica un gasto aproximado de 1.5 millones de libras, es decir, cerca de 34 millones de pesos mexicanos.
Con una superproducción de esta magnitud, los retrasos representan un fuerte desafío, aunque el equipo detrás del proyecto confía en que no se modificará la fecha de estreno.
mrh