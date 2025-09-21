Tom Holland habría sido hospitalizado tras accidente en filmación de Spider-Man 4

Morelia, Michoacán (MiMoreli.com).- El actor británico Tom Holland, conocido por interpretar a Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, habría sido hospitalizado de emergencia tras sufrir una lesión durante la filmación de la próxima entrega de la saga, según reportes internacionales.

De acuerdo con medios especializados como People y Entertainment Weekly, el incidente ocurrió en días pasados en los estudios Leavesden, en el Reino Unido, durante una escena de acción. El actor habría sufrido una conmoción cerebral leve a causa de una caída, lo que motivó su traslado a un hospital cercano.