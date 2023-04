Toei libera 7 episodios de Knights of the Zodiac Live Action Film

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este día Toei Animation informó que liberará los capítulos de la serie Knights of the Zodiac Live Action Film.

Por medio de su página de Facebook la empresa de animación compartió este regalo para los fans, y que estará disponible desde este 26 de abril a las 19:00 horas.

Asimismo, añadió que los episodios se podrán ver en inglés subtitulado y por tiempo limitado en en el canal de YouTube Toei Animation.

“💫Prepárate para el Knights of the Zodiac Live Action Film experimentando los primeros siete episodios de la serie de anime original de 1986, Saint Seiya: Knights of the Zodiaco. ¡Enciende el cosmo dentro de ti! 💥”.