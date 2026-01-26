Todo sobre los boletos de Harry Styles en su tour por México 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Harry Styles regresa a México en 2026 con su residencia Together Together, donde interpretará los éxitos de su nuevo álbum Kiss All Time, que estará disponible a partir del 6 de marzo de 2026. Los conciertos se llevarán a cabo en el Estadio GNP de la Ciudad de México, con capacidad para 65 mil personas, los días:
31 de julio de 2026
1 de agosto de 2026
La cantante Jorja Smith será la invitada especial en ambas fechas, prometiendo una experiencia musical completa para los fans del británico.
Preventa Beyond: 26 de enero de 2026 a las 9:00 horas – máximo 4 boletos por transacción.
Preventa Priority: 27 de enero de 2026 a las 9:00 horas – máximo 4 boletos por transacción.
Preventa Banamex: 28 de enero de 2026 a las 11:00 horas – máximo 6 boletos por transacción.
Venta general: 29 de enero de 2026 a las 11:00 horas – máximo 8 boletos por transacción.
Los boletos tienen distintos precios según la zona, ya incluidos los cargos, aunque pueden variar para primeras filas o asientos especiales:
Zona GNP: $4,191.25
Naranja B: $2,827.25
Naranja C: $1,091.25
Verde B: $3,987.25
Verde C: $2,205.25
General A y B: $2,579.25
General C: $1,463.25
Pit Kiss / Pit Square / Pit Circle / Pit Disco: $6,547.25
Con esto, los fanáticos tienen todos los detalles para vivir la experiencia de Harry Styles en vivo en México este 2026.
RPO