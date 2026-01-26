Entretenimiento

Todo sobre los boletos de Harry Styles en su tour por México 2026

Preventas y venta general de boletos inician del 26 al 29 de enero
Los precios van desde $1,091.25 hasta $6,547.25 según la zona elegida
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Harry Styles regresa a México en 2026 con su residencia Together Together, donde interpretará los éxitos de su nuevo álbum Kiss All Time, que estará disponible a partir del 6 de marzo de 2026. Los conciertos se llevarán a cabo en el Estadio GNP de la Ciudad de México, con capacidad para 65 mil personas, los días:

  • 31 de julio de 2026

  • 1 de agosto de 2026

La cantante Jorja Smith será la invitada especial en ambas fechas, prometiendo una experiencia musical completa para los fans del británico.

Las fechas para comprar boletos son las siguientes:

  • Preventa Beyond: 26 de enero de 2026 a las 9:00 horas – máximo 4 boletos por transacción.

  • Preventa Priority: 27 de enero de 2026 a las 9:00 horas – máximo 4 boletos por transacción.

  • Preventa Banamex: 28 de enero de 2026 a las 11:00 horas – máximo 6 boletos por transacción.

  • Venta general: 29 de enero de 2026 a las 11:00 horas – máximo 8 boletos por transacción.

El límite total de boletos por cuenta o tarjeta es de 8 entradas.

Los boletos tienen distintos precios según la zona, ya incluidos los cargos, aunque pueden variar para primeras filas o asientos especiales:

  • Zona GNP: $4,191.25

  • Naranja B: $2,827.25

  • Naranja C: $1,091.25

  • Verde B: $3,987.25

  • Verde C: $2,205.25

  • General A y B: $2,579.25

  • General C: $1,463.25

  • Pit Kiss / Pit Square / Pit Circle / Pit Disco: $6,547.25

Con esto, los fanáticos tienen todos los detalles para vivir la experiencia de Harry Styles en vivo en México este 2026.
