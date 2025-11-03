Entretenimiento

Todo noviembre Azteca 7 transmitirá maratones de terror de Los Simpson

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante todo el mes de noviembre, la televisión abierta tendrá una cita con el humor y el horror animado: TV Azteca emitirá un maratón con todos los capítulos de La Casita del Horror, el famoso especial de Halloween de Los Simpson.

Los episodios se transmitirán de lunes a jueves, desde el 3 hasta el 27 de noviembre.

Los fans podrán disfrutar de dos capítulos diarios; de lunes a miércoles el maratón iniciará a las 4:00 p.m., mientras que los jueves comenzará a las 4:15 p.m.

Con su mezcla de sátira, ciencia ficción y monstruos icónicos, esta antología es uno de los contenidos más esperados por los seguidores de la serie animada en estas fechas.

