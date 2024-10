Todo lo que debes saber sobre el festival de k-pop en cines de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El k-pop es de los géneros más escuchados en los últimos tiempos, por lo que la cadena de cines más grande se realizará un festival en el que podrán disfrutar las proyecciones de las mejores actuaciones de las bandas favoritas.

Se trata del Hybe Cine Fest en Latinoamérica que organiza Cinépolis, en el que, a lo largo de diferentes fechas, se podrá disfrutar en la pantalla grande de los idols más celebrados del momento.

Durante la semana, del 14 al 20 de noviembre, tendrá en sus cines participantes los exclusivos eventos del festival durante todo el día, señalan que los títulos rotarán y los horarios de las funciones variarán a lo largo de la semana.

Para los ARMY, podrán revivir BTS MAP OF THE SOUL ON:E, primer concierto online de BTS transmitido a través de la plataforma Weverse.

Ahora, si son parte fandom CARAT y quieres revivir los grandes temas de SEVENTEEN, no te puedes perder BE THE SUN, gira que marcó un hito en la carrera del grupo.

Para los Moa de corazón, fandom de la banda de K-pop Tomorrow X Together (TXT), proyectarán el histórico último concierto de su segunda gira mundial ACT: SWEET MIRAGE.

En este festival también estará disponible FATE, la gira de ENHYPEN, que los Engene no se podrán perder.

No podía faltar el Weverse Con Festival, que reunió a artistas como ZICO, Tomorrow X Together, ENHYPEN, LE SSERAFIM y BOYNEXTDOOR.

Finalmente, también se podrá disfrutar de HYBE CINEMA NORAEBANG completamente karaoke que es ideal para todos los fandoms.