Todo listo para ‘Aperture’, el esperado regreso de Harry Styles

Aunque aún se conocen pocos detalles sobre “Aperture”, el sencillo ha sido presentado como el primer adelanto de una nueva etapa creativa. La expectativa en torno al álbum creció tras la aparición de carteles misteriosos en distintas ciudades del mundo, con frases como “we belong together” y “see you very soon”.

Las pistas sobre este regreso comenzaron a finales de 2025, cuando Styles sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de “Forever, Forever”, un video musical grabado al piano durante una de las últimas presentaciones de su gira Love On Tour, realizada en Italia, y que cerró con el mensaje “We Belong Together”.

Tras mantenerse discreto en los últimos años y enfocar parte de su carrera en el cine, este nuevo material discográfico ha sido considerado como uno de los regresos más esperados del año, despertando una fuerte respuesta entre su fandom a nivel internacional.