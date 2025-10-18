¡Todo en llamas! El perro de ‘This is Fine’ protagoniza un videojuego en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El icónico meme del perro rodeado de fuego que dice “This is fine” dará el salto al mundo de los videojuegos con This is Fine: Maximum Cope, un metroidvania desarrollado por Hero Concept y publicado por Numskull Games, que llegará en marzo de 2026 a Nintendo Switch.
El juego estará protagonizado por Question Hound, el popular perro del meme, quien deberá enfrentarse a una travesía mental dentro de su propio cerebro. Plataformas, combates, exploración y dosis de ansiedad se combinan en una aventura ambientada en cinco mundos: humillación, miedo, fracaso, pérdida y arrepentimiento.
Cada escenario ofrecerá enemigos únicos, secretos por descubrir y habilidades especiales por desbloquear, siguiendo el clásico estilo de exploración no lineal del género. Además, la música correrá a cargo de The Living Tombstone, conocidos por sus colaboraciones con la franquicia Five Nights at Freddy’s.
Aunque no se ha revelado una fecha específica de lanzamiento, se confirmó que This is Fine: Maximum Cope estará disponible en formato físico para Nintendo Switch en marzo de 2026, prometiendo una experiencia caótica, introspectiva y con mucho humor negro.
