TIME nombra a KPop Demon Hunters como la Revelación del Año 2025

La historia se centra en Huntr/x (pronunciado Huntrix), un trío de ídolos K-pop —Rumi, Mira y Zoey— que defienden al mundo de demonios que se alimentan de almas humanas. Su arma es la música, con la que fortalecen el honmoon, una barrera invisible que protege a la humanidad. Rumi, la vocalista principal, guarda un secreto: su piel lleva las marcas de su padre demonio, lo que introduce un poderoso mensaje de autoaceptación.

Visualmente vibrante y con una banda sonora que alterna entre lo pegajoso y lo profundo, KPop Demon Hunters ha sido comparada con el fenómeno que generó Frozen en 2013. La cinta logra equilibrar acción, humor, y una estética contemporánea con temas emocionales que resuenan en una generación que busca historias diversas.

Este éxito se suma a la ola global de productos culturales coreanos que han marcado la última década, desde grupos como BTS y Blackpink hasta producciones como Parasite y El juego del calamar. Con esta cinta, la animación coreana da un salto al frente, posicionándose como un referente del entretenimiento mundial.