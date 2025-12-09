TIME nombra a KPop Demon Hunters como la Revelación del Año 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La revista TIME nombró a KPop Demon Hunters como la “Revelación del Año 2025” (Breakthrough of the Year), destacando su impacto global como fenómeno de la cultura pop. La cinta animada surcoreana, producida por Netflix, ha conquistado a públicos de todas las edades con una mezcla de música K-pop, narrativa fantástica y mensajes de empoderamiento.
Desde su estreno en junio, la película se convirtió en el título más visto en la historia de la plataforma. Durante funciones especiales como los eventos “sing-along” en cines, niños y adultos se han sumado al canto de las canciones con entusiasmo, demostrando el nivel de conexión emocional que ha logrado la producción.
La historia se centra en Huntr/x (pronunciado Huntrix), un trío de ídolos K-pop —Rumi, Mira y Zoey— que defienden al mundo de demonios que se alimentan de almas humanas. Su arma es la música, con la que fortalecen el honmoon, una barrera invisible que protege a la humanidad. Rumi, la vocalista principal, guarda un secreto: su piel lleva las marcas de su padre demonio, lo que introduce un poderoso mensaje de autoaceptación.
Visualmente vibrante y con una banda sonora que alterna entre lo pegajoso y lo profundo, KPop Demon Hunters ha sido comparada con el fenómeno que generó Frozen en 2013. La cinta logra equilibrar acción, humor, y una estética contemporánea con temas emocionales que resuenan en una generación que busca historias diversas.
Este éxito se suma a la ola global de productos culturales coreanos que han marcado la última década, desde grupos como BTS y Blackpink hasta producciones como Parasite y El juego del calamar. Con esta cinta, la animación coreana da un salto al frente, posicionándose como un referente del entretenimiento mundial.
