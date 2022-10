Tim Burton dice que no volverá a trabajar con Disney: “es un circo horrible”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego del “desastroso” remake live action de Dumbo, Tim Burton afirmó que no volverá a trabajar con Disney.

“Mi historia es que empecé ahí. Me contrataron y me despidieron múltiples veces a lo largo de mi carrera. Lo que sucede con Dumbo es que esa es la razón por la que creo que mis días con Disney terminaron. Me di cuenta de que yo era Dumbo, estaba trabajando en este enorme y horrible circo y necesitaba escapar. La película es un poco autobiográfica en cierta medida”.