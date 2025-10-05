Tiktoker francés es condenado por fingir inyecciones con jeringa a personas en la calle

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El influencer francés Amine Mojito, cuyo nombre real es Illan Magneron, fue condenado a 12 meses de prisión, de los cuales deberá cumplir 6 meses en forma efectiva, por simular ataques con jeringas a personas en la vía pública como parte de una "broma" grabada para redes sociales.
La sentencia fue emitida por el Tribunal Correccional de París, luego de que Magneron publicara en TikTok videos donde aparentaba inyectar a transeúntes con una jeringa —presuntamente inofensiva—, provocando susto y reacciones de pánico. Las autoridades judiciales lo hallaron culpable del delito de violencia con arma sin causar incapacidad laboral, al considerar que la jeringa representa un instrumento intimidante.
Además de la pena privativa de libertad, el creador de contenido deberá pagar una multa de 1 500 euros y no podrá portar armas durante los próximos tres años.
Durante el juicio, el influencer afirmó que no pretendía causar daño y que su intención era generar humor: “Pensé que iba a hacer reír, lo lamento amargamente”, declaró ante los magistrados. Sin embargo, el caso se vio agravado por el contexto reciente en Francia, donde se han reportado múltiples incidentes de “pinchazos salvajes” en eventos masivos, generando una sensibilidad social considerable.
La defensa de Mojito alegó que hubo “frenesí mediático” alrededor del caso, lo que pudo haber influido en la severidad del fallo.
