Tiktoker francés es condenado por fingir inyecciones con jeringa a personas en la calle

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El influencer francés Amine Mojito, cuyo nombre real es Illan Magneron, fue condenado a 12 meses de prisión, de los cuales deberá cumplir 6 meses en forma efectiva, por simular ataques con jeringas a personas en la vía pública como parte de una "broma" grabada para redes sociales.

La sentencia fue emitida por el Tribunal Correccional de París, luego de que Magneron publicara en TikTok videos donde aparentaba inyectar a transeúntes con una jeringa —presuntamente inofensiva—, provocando susto y reacciones de pánico. Las autoridades judiciales lo hallaron culpable del delito de violencia con arma sin causar incapacidad laboral, al considerar que la jeringa representa un instrumento intimidante.