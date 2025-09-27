¿Tienes tiempo libre? Te dejamos una lista de películas que puedes ver en HBO

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este fin de semana, la plataforma de streaming HBO Max se posiciona entre las más comentadas gracias a su top 10 de series y películas más vistas en México, donde destacan tanto producciones internacionales como contenidos con fuerte impacto social en el país.

Entre las entregas más reproducidas se encuentra Peacemaker, protagonizada por John Cena, que relata la historia de Christopher Smith, un antihéroe extremista dispuesto a usar la violencia para alcanzar la paz mundial.

Otra de las producciones que ha generado conversación es el documental Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?, que narra con testimonios de familiares y allegados el caso de la desaparición y muerte de la joven en Nuevo León, uno de los sucesos más mediáticos de los últimos años.

El resto del listado lo completan:

The Paper

Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos

Task

Bahar

Twisted Metal

The Pit

Los 43 de Ayotzinapa: Un crimen de Estado

Marcial Maciel: El Lobo de Dios

En cuanto al cine, la producción más popular en México es Amores Materialistas, protagonizada por Pedro Pascal, Chris Evans y Dakota Johnson, seguida por la más reciente entrega de Superman.

El top 10 de películas lo completan:

Hombre Lobo

Karate Kid: Leyenda

Resident Evil: Capítulo Final

El Brutalista

¿…Y dónde están las rubias?

Geo-tormenta

Dragón Rojo

La Fiesta de las Salchichas

HBO Max ofrece distintos planes para usuarios en México:

Plan básico con anuncios : $149 al mes

Plan estándar sin anuncios : $239 al mes

Plan platino : $299 al mes

Planes anuales: desde $1,429 hasta $2,868, según el nivel contratado

Estos precios aplican para los últimos meses de 2025 y colocan a la plataforma en competencia directa con otras compañías de streaming que buscan liderar el mercado mexicano.

