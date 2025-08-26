¿Tienes HBO Max? A partir de este martes sube de precio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- HBO Max anunció un incremento en sus tarifas para México, el cual aplicará a partir del próximo 26 de septiembre de 2025. El ajuste impactará tanto a las suscripciones mensuales como anuales, sin importar el tipo de plan contratado.

La plataforma de streaming, propiedad de Warner Bros., compartió las nuevas tarifas que quedarán de la siguiente forma:

Planes mensuales:

Básico con anuncios: 149 pesos

Estándar: 239 pesos

Platino: 299 pesos

Planes anuales:

Básico con anuncios: 1,429 pesos (equivalente a 119 pesos mensuales)

Estándar: 2,148 pesos (179 pesos mensuales)

Platino: 2,868 pesos (239 pesos mensuales)

Usuarios que aún mantienen la promoción del 50% de descuento seguirán disfrutando del beneficio, aunque el monto sí se ajustará al nuevo esquema. La plataforma enviará un aviso personalizado con el nuevo costo final.