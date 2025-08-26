¿Tienes HBO Max? A partir de este martes sube de precio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- HBO Max anunció un incremento en sus tarifas para México, el cual aplicará a partir del próximo 26 de septiembre de 2025. El ajuste impactará tanto a las suscripciones mensuales como anuales, sin importar el tipo de plan contratado.
La plataforma de streaming, propiedad de Warner Bros., compartió las nuevas tarifas que quedarán de la siguiente forma:
Planes mensuales:
Básico con anuncios: 149 pesos
Estándar: 239 pesos
Platino: 299 pesos
Planes anuales:
Básico con anuncios: 1,429 pesos (equivalente a 119 pesos mensuales)
Estándar: 2,148 pesos (179 pesos mensuales)
Platino: 2,868 pesos (239 pesos mensuales)
Usuarios que aún mantienen la promoción del 50% de descuento seguirán disfrutando del beneficio, aunque el monto sí se ajustará al nuevo esquema. La plataforma enviará un aviso personalizado con el nuevo costo final.
HBO Max aclaró que no se prevé otro ajuste de precio en lo que resta del 2025. Cabe recordar que la última vez que la plataforma subió sus precios fue en 2023.
Quienes no deseen continuar con el servicio tienen hasta antes del 26 de septiembre para cancelar su suscripción. De lo contrario, deberán cubrir al menos un mes con las nuevas tarifas.
mrh