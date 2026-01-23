Ticketmaster niega venta en taquilla para conciertos de BTS en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ticketmaster México respondió a las denuncias difundidas en redes sociales sobre una presunta venta de boletos en taquillas físicas para los conciertos de BTS en México, luego de que usuarios compartieran videos donde se observan largas filas en las inmediaciones de un recinto.
A través de un comunicado oficial, la empresa aclaró que Ticketmaster es el único canal de venta autorizado, y recalcó que no existe venta en la taquilla ni boletos físicos para este evento, por lo que llamó a los fans a no dejarse engañar.
“IMPORTANTE: Ticketmaster es el único canal de venta oficial de boletos. No hay venta de boletos en taquilla, ni boletos físicos. Evita comprar en sitios web distintos de Ticketmaster o grupos en redes sociales. Evita ser estafad@”, señaló la boletera.
Las imágenes que circularon en plataformas como X, TikTok y Facebook generaron confusión entre seguidores de la banda surcoreana, quienes temían perder la oportunidad de adquirir entradas para uno de los espectáculos más esperados del año.
BTS se presentará en México los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México, como parte de su gira mundial, la cual ha generado alta expectativa entre sus seguidores en todo el país.
Ante la alta demanda, Ticketmaster recomendó a los usuarios mantenerse informados únicamente a través de sus canales oficiales y evitar transacciones con revendedores o supuestas filas presenciales, con el fin de prevenir fraudes.
SHA