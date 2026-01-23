Ticketmaster niega venta en taquilla para conciertos de BTS en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ticketmaster México respondió a las denuncias difundidas en redes sociales sobre una presunta venta de boletos en taquillas físicas para los conciertos de BTS en México, luego de que usuarios compartieran videos donde se observan largas filas en las inmediaciones de un recinto.

A través de un comunicado oficial, la empresa aclaró que Ticketmaster es el único canal de venta autorizado, y recalcó que no existe venta en la taquilla ni boletos físicos para este evento, por lo que llamó a los fans a no dejarse engañar.

“IMPORTANTE: Ticketmaster es el único canal de venta oficial de boletos. No hay venta de boletos en taquilla, ni boletos físicos. Evita comprar en sitios web distintos de Ticketmaster o grupos en redes sociales. Evita ser estafad@”, señaló la boletera.