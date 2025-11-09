¡The Warning a la NFL!: rock mexicano en el espectáculo de medio tiempo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La banda mexicana The Warning, integrada por tres hermanas originarias de Monterrey, Nuevo León, hará historia al protagonizar el espectáculo de medio tiempo durante el partido Jaguars vs. Cardinals de la semana 11 de la NFL, a realizarse el próximo 23 de noviembre.
El anuncio fue difundido a través de las redes sociales oficiales de la NFL, generando gran entusiasmo tanto entre los fans del trío de rock, considerado una de las propuestas más sólidas y prometedoras de la escena musical mexicana actual.
La inclusión de artistas hispanos en eventos deportivos de alto perfil como la NFL refleja una tendencia creciente hacia la diversidad cultural, así como una mayor apertura a nuevos géneros y propuestas que conectan con públicos más amplios. Este tipo de espacios son clave para ampliar la visibilidad de talentos emergentes de América Latina.
El partido entre Jacksonville Jaguars y Arizona Cardinals se jugará el 23 de noviembre a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido a nivel internacional.
Para The Warning, representa una oportunidad única de consolidar su presencia fuera de México y conectar con nuevas audiencias a través del poder de la música y el deporte.
BCT