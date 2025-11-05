The Tiny Chef se deja ver en Cabo: ¿qué trama en México?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡México tiene nuevo residente adorable! El entrañable personaje de internet The Tiny Chef Show sorprendió a sus fans al aparecer en Cabo San Lucas, Baja California Sur, posando con su inconfundible mini delantal en diversos rincones turísticos del destino.
La serie infantil, conocida por su estilo encantador, su cocina vegetariana y su mensaje inclusivo, ha ganado popularidad mundial, y su paso por México no es menor: representa un acercamiento afectivo con su audiencia latinoamericana y podría abrir la puerta a futuras colaboraciones culturales o eventos especiales en el país.
A través de sus redes sociales, Tiny Chef publicó una serie de fotografías acompañadas del mensaje:
“Ansowutewy lub it hewe. Vivla wa Mexico!”
(“¡Resuelva, lubríquelo bien. Viva México!”, en su particular idioma).
Horas antes, el pequeño chef de voz tierna ya había adelantado su llegada a tierras mexicanas con un video donde se le ve viajando, acompañado del texto:
“Blestoy en Mexico blapaawentwy Bayshem on his way. Abaowutwey mewtiful hewe! Vwog coming shewn!!!!”
(“¡Blessoy en México! ¡Bayshem en camino! ¡Absolutamente hermoso aquí! ¡Vlog próximamente!”).
Se espera que en los próximos días se publique el vlog completo con más detalles de su paso por México, lo cual ha elevado las expectativas entre los seguidores del personaje.
Las reacciones no se hicieron esperar. Frases como “¡Tiny hermano, ya eres mexicano!” inundaron los comentarios de fans aztecas, encantados con la idea de ver al diminuto chef entre la cultura mexicana.
RPO