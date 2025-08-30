The Neighbourhood anuncia su regreso después de pausa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de una pausa indefinida que comenzó en noviembre de 2021 y tras años de estar alejados, The Neighbourhood, que estuvo junta por más de una década, se reúne nuevamente para comenzar un nuevo capítulo musical.

El tiempo fuera del escenario no solo fue un reto profesional, sino también personal, con los miembros enfrentando desafíos significativos en sus vidas. Sin embargo, ahora, con una renovada energía y unidad, la banda está lista para retomar su camino musical y compartir nuevas creaciones con sus seguidores.

El regreso al estudio en noviembre de 2024 marca un nuevo capítulo para The Neighbourhood, que está listo para retomar su camino musical. “Gracias a todos los que mantuvieron viva la música mientras estuvimos fuera”, comentaron a traves de sus historias de instagram, mostrando su agradecimiento a los fans que nunca dejaron de apoyarlos.

Con la banda más fuerte y unida que nunca, esperan con ansias compartir el próximo capítulo con sus seguidores.