The Mandalorian y 'Baby Yoda' regresan; revelan tráiler

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un inesperado estreno en redes sociales, Disney y Lucasfilm lanzaron el primer tráiler oficial de The Mandalorian and Grogu, una nueva entrega cinematográfica del universo de Star Wars que llegará a las salas de cine el 22 de mayo de 2026.

El adelanto muestra a Din Djarin (Pedro Pascal) y Grogu reunidos nuevamente para enfrentar una amenaza imperial que podría alterar el equilibrio galáctico. La película se sitúa después de los sucesos de la tercera temporada de la serie, presentando batallas contra remanentes del Imperio, bestias colosales y dilemas que pondrán a prueba la conexión entre el Mandaloriano y su joven aprendiz sensible a la Fuerza.

“This is the way”, se escucha en el tráiler, retomando el mantra icónico que marca el regreso de una de las duplas más queridas del universo de Star Wars.

Entre las sorpresas reveladas, destacan nuevas incorporaciones al elenco: Sigourney Weaver como la piloto Ward, Jeremy Allen White como Rotta, el hijo de Jabba el Hutt, y Jonny Coyne como un misterioso oficial imperial.