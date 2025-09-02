The Long Walk: proyección inmersiva basada en la novela de Stephen King

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Basada en el cuento homónimo de Stephen King, The Long Walk narra la historia de un brutal concurso en el que un grupo de adolescentes debe caminar a una velocidad mínima constante; quien se detiene o reduce demasiado el paso, es ejecutado en el acto.

En una proyección especial, los espectadores vivieron esta premisa en carne propia: todos debían caminar sobre cintas a 5km/h mientras se desarrollaba la película.

Quien se cansaba o se detenía era escoltado fuera de la sala, perdiéndose el resto de la función.

La dinámica no fue casual, pues buscó replicar la tensión del relato original. Así, la inmersión convirtió a la sala en una extensión del universo de King, donde cada pausa representaba la eliminación del participante.