The Killers, Guns N’ Roses y Morat encabezan Pa’l Norte 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El festival Tecate Pa’l Norte 2026 anunció su esperado cartel con una alineación muy diversa, la cita será los días 27, 28 y 29 de marzo en el emblemático Parque Fundidora.

El lineup combina leyendas del rock, íconos alternativos y potencias del pop y el rap, entre los artistas confirmados destacan: Guns N’ Roses, The Killers, Deftones, Los Fabulosos Cadillacs, Interpol, Zoé, Molotov, Cypress Hill, Simple Plan, Morat y Tyler, The Creator, entre otros.

Pa’l Norte 2026 promete una vivencia multisensorial, con múltiples escenarios, ambientaciones temáticas, zonas gastronómicas, y espacios interactivos que celebran la diversidad de géneros y culturas.

Los boletos estarán disponibles a partir del 11 de noviembre a las 14:00 horas a través de Ticketmaster. Aunque los precios aún no han sido confirmados, se espera una alta demanda desde el primer minuto de preventa.