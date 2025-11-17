The Game Awards 2025 revela a sus nominados: Clair Obscur, Death Stranding 2 y Hades II lideran las categorías

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La espera terminó para los amantes de los videojuegos. Este lunes se reveló la lista oficial de nominados a The Game Awards 2025, el evento más importante de la industria del gaming, que se celebrará el 11 de diciembre y será transmitido por YouTube, Twitch y, por primera vez, Prime Video de Amazon.

En esta edición, títulos como Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Hades II y Hollow Knight: Silksong dominan varias de las principales categorías, incluida la de Juego del Año (GOTY).

Nominados destacados por categoría

Juego del Año (GOTY)

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong: Bananza

Hollow Knight: Silksong

Hades II

Kingdom Come: Deliverance II

Mejor juego de acción

Battlefield 6

Doom: The Dark Ages

Hades 2

Ninja Gaiden 4

Shinobi: The Art Of Vengeance

Mejor narrativa

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2

Ghost of Yotei

Kingdom Come: Deliverance 2

Silent Hill f

Mejor banda sonora

Hades 2 (Darren Korb)

Clair Obscur (Lorien Testard)

Hollow Knight: Silksong (Christopher Larkin)

Death Stranding 2 (Woodkid & Luvig Forssell)

Ghost of Yotei (Toma Otowa)

Mejor juego independiente

Absolum

Ball x Pit

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

Uno de los títulos que más ha llamado la atención es Clair Obscur: Expedition 33, que compite en más de diez categorías, incluidas Mejor Dirección, Mejor Narrativa, Dirección de Arte, Banda Sonora, y Mejor Juego Independiente.