The Game Awards 2025 revela a sus nominados: Clair Obscur, Death Stranding 2 y Hades II lideran las categorías

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La espera terminó para los amantes de los videojuegos. Este lunes se reveló la lista oficial de nominados a The Game Awards 2025, el evento más importante de la industria del gaming, que se celebrará el 11 de diciembre y será transmitido por YouTube, Twitch y, por primera vez, Prime Video de Amazon.
En esta edición, títulos como Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Hades II y Hollow Knight: Silksong dominan varias de las principales categorías, incluida la de Juego del Año (GOTY).
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: On the Beach
Donkey Kong: Bananza
Hollow Knight: Silksong
Hades II
Kingdom Come: Deliverance II
Battlefield 6
Doom: The Dark Ages
Hades 2
Ninja Gaiden 4
Shinobi: The Art Of Vengeance
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2
Ghost of Yotei
Kingdom Come: Deliverance 2
Silent Hill f
Hades 2 (Darren Korb)
Clair Obscur (Lorien Testard)
Hollow Knight: Silksong (Christopher Larkin)
Death Stranding 2 (Woodkid & Luvig Forssell)
Ghost of Yotei (Toma Otowa)
Absolum
Ball x Pit
Blue Prince
Clair Obscur: Expedition 33
Hades 2
Hollow Knight: Silksong
Uno de los títulos que más ha llamado la atención es Clair Obscur: Expedition 33, que compite en más de diez categorías, incluidas Mejor Dirección, Mejor Narrativa, Dirección de Arte, Banda Sonora, y Mejor Juego Independiente.
También fueron reveladas categorías como Mejor Juego de Rol, Juego Familiar, Juego de Estrategia, Mejor Juego para Móviles, así como las secciones de Esports, donde compiten League of Legends, Valorant y Counter Strike 2, y creadores de contenido como Kai Cenat y Sakura Miko.
Por su parte, el galardón al Juego Más Esperado del próximo año reúne grandes expectativas, con títulos como:
Grand Theft Auto 6
Resident Evil Requiem
007 First Light
The Witcher 4
Marvel’s Wolverine
The Game Awards 2025 promete una noche llena de sorpresas, revelaciones de nuevos títulos y reconocimientos a lo mejor del año en la industria del videojuego.
mrh