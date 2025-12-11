The Game Awards 2025: ¿Dónde y a qué hora ver la gala desde México?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles 11 de diciembre se celebrará The Game Awards 2025, la premiación internacional que reconoce a lo mejor de la industria de los videojuegos, y que cada año sorprende con tráilers, anuncios inesperados y el codiciado reconocimiento al Juego del Año.
La gala, organizada por el productor canadiense Geoff Keighley, podrá seguirse en vivo desde México a través de diferentes plataformas de streaming.
La transmisión oficial estará disponible en los siguientes canales:
YouTube: youtube.com/live/d-BDeU3R5ic
Twitch: twitch.tv/thegameawards
En todas estas opciones se podrá ver la misma señal oficial del evento, aunque Twitch ofrecerá drops especiales para quienes tengan cuentas conectadas, mientras que en YouTube y X se podrá disfrutar la ceremonia en resolución 4K.
Cabe señalar que la transmisión será completamente en inglés, sin subtítulos o comentarios en español. Sin embargo, varios creadores de contenido en México y Latinoamérica harán "co-stream" del evento, con reacciones en tiempo real en español.
Pre show: 6:30 p.m. (hora del centro de México)
Ceremonia principal: 7:00 p.m.
Duración estimada: 3 horas
Anuncio del Juego del Año: Alrededor de las 10:00 p.m.
Durante el pre show se entregarán algunos premios técnicos y se revelarán tráilers de juegos sorpresa, por lo que vale la pena conectarse desde el inicio.
Este año, The Game Awards 2025 vuelve a ser uno de los eventos más esperados por la comunidad gamer a nivel global. Además del esperado Juego del Año, se esperan anuncios de nuevos títulos, actualizaciones y posibles avances de películas o series basadas en franquicias de videojuegos.
