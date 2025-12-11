The Game Awards 2025: ¿Dónde y a qué hora ver la gala desde México?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles 11 de diciembre se celebrará The Game Awards 2025, la premiación internacional que reconoce a lo mejor de la industria de los videojuegos, y que cada año sorprende con tráilers, anuncios inesperados y el codiciado reconocimiento al Juego del Año.

La gala, organizada por el productor canadiense Geoff Keighley, podrá seguirse en vivo desde México a través de diferentes plataformas de streaming.

¿Dónde ver The Game Awards 2025?

La transmisión oficial estará disponible en los siguientes canales:

En todas estas opciones se podrá ver la misma señal oficial del evento, aunque Twitch ofrecerá drops especiales para quienes tengan cuentas conectadas, mientras que en YouTube y X se podrá disfrutar la ceremonia en resolución 4K.